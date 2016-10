Bruno Mars: Neues Album "24K Magic" kommt

Freitag, 07. Oktober 2016, 11:25 Uhr

Bruno Mars kündigt sein neues Album ’24K Magic‘ an und veröffentlicht erste Single mit Video. Das neue Werk soll am 16. November erscheinen.

Es ist nicht alles Gold, was glitzert. Aber Gold glitzert immer! Der 30-Jährige weiß das schon lange und überschüttet uns mit Gold, Glitzer und ’24K Magic‘ – Kurzum: Give it Up, Ladies and Gents for Bruno und sein frisch angekündigtes drittes Studioalbum ’24K Magic‘ (ausgesprochen twenty-four Karat Magic). Das Goldstück wird am 18. November in den Regalen und Megastar war im Studio offensichtlich ein bisschen Spielen.

Zumindest glaubt man das, wenn man die erste albumbetitelte Single hört. ’24K Magic‘ ist ein Glanzstück der Funk-Pop-Guten-Laune und lässt gar nichts anderes zu, als sofort die Crew zu schnappen und auf Party-Sarafi zu gehen! Nichts anderes machen Mars und seine Crew im Video – ach ja, und Jet Ski fahren im Brunnen des Bellagio. Kein Ding.

Fotos: Warner Music