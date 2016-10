Ist Sean Penn jetzt mit diesem jungen Ding zusammen?

Freitag, 07. Oktober 2016, 14:49 Uhr

Hollywoodstar Sean Penn (56) hat in der nur 24 Jahre alten Leila George offenbar eine neue Herzensdame gefunden. Diese starke Vermutung lassen jedenfalls Turtelfotos des Paares von der ‚Daily Mail’ zu, die von einem Hawaii-Urlaub am Mittwoch (5. Oktober) stammen sollen.

Bei der hübschen jungen australischen Blondine handelt es sich dabei um die Tochter von ‚Law And Order: Criminal Intent’-Star Vincent D’Onofrio (57). Und diese kann auch selbst schon Schauspielerfahrung vorweisen. Eine davon in James Francos TV-Remake von ‚Mother, May I Sleep With Danger?’. Das Pikante: Mit ihren blutjungen 24 Lenzen ist Leila George sogar ein Jahr jünger als Sean Penns Tochter Dylan Frances (25).

Jedenfalls könnte der Schauspieler und Ex-Gatte von Pop-Queen Madonna (58) locker ihr Papa sein, was geradezu nach einem möglichen „Vaterkomplex“ zu schreien scheint. Einen großen Vorteil hat der starke Altersunterschied dann aber doch: Sean Penn wird mit den Eltern der 24-Jährigen vermutlich schnell „auf einer Wellenlänge“ sein. Immerhin sind er und die Mutter, Schauspielerin Greta Scacchi derselbe Jahrgang.

Zwischen Vater Vincent D’Onofrio und ihm herrscht ebenfalls nur ein Jahr Differenz. Aber der Schauspieler und seine neue junge Flamme zeigten bereits letzte Woche, dass sie nicht nur privat ein tolles Team sind. Auch beruflich scheint es zwischen ihnen zu klappen.

Da postete die 24-Jährige nämlich ein gemeinsames Instagram-Foto aus einem Tonstudio. Beide nahmen zusammen das Hörbuch zu ‚Bob Honey Who Just Do Stuff’ von Pappy Pariah, Sean Penns Lieblingsautor auf. Das ließ die junge Dame ihre Fans in ihrem Kommentar zum Bild wissen.

EXCLUSIVE: Sean Penn kisses a much younger mystery blonde https://t.co/EMFNzmev8W pic.twitter.com/VMD2pY8ytI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 6. Oktober 2016

Na, da fehlt doch nur noch ein gemeinsamer Film. Seine Vorliebe für die ganz jungen Damen scheint der Schauspieler übrigens vermutlich erst vor Kurzem wiederentdeckt zu haben. Nach seiner Trennung von seiner Ex-Verlobten Charlize Theron (41) im Juni 2015 wurden dem Herrn nämlich Beziehungen mit seiner ehemaligen Gattin Madonna und Schauspielerin Minka Kelly (36) nachgesagt. Alle beide deutlich ältere Damen als seine jetzige Liebschaft. Vielleicht hatte zuvor aber einfach nur noch nicht das „richtige“ junge „Ding“ angebissen? (CS)

Fotos: Instagram, WENN.com