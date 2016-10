Neue Single: John Legend ist nach drei Jahren wieder da

Freitag, 07. Oktober 2016, 16:50 Uhr

Nach drei Jahren ist es endlich soweit: Die neue Single ‚Love Me Now‘ von John Legend ist soeben veröffentlicht worden. Dazu gibt es ein Lyricvideo.

Drei Jahre sind durchaus eine lange Zeit. Und auch wenn uns US-Superstar John Legend die Wartezeit mit allerlei interessanten Kollaborationen versüßt hat (u.a. mit Meghan Trainor, Sam Smith, Benny Benassi und Tiësto, Sérgio Mendes, Common und David Guetta), so fiebern seine Fans weltweit auf einen neuen, eigenen Song des Grammy- und Oscar-Preisträgers hin. Nun liegt endlich die neue Single vor: „Love Me Now“ ist ein catchy Uptempo-Song mit großartiger Hookline und Legends unverkennbaren Trademark-Vocals.

Es ist der erste Vorbote des heiß ersehnten fünften Studioalbums des 37-jährigen Sängers, Songwriters, Musikers und Produzenten.

Sein letzter Longplayer „Love In The Future“ war 2013 erschienen und hatte u.a. die Über-Ballade „All Of Me“ hervorgebracht, die Platz eins der US Charts erreichte und sich über zwei Jahre in den deutschen Airplay-Charts tummelte.

ZUR PERSON:

– John brachte bisher 4 Studioalben heraus

– Grammy Awards 2006: Best New Artist // Best Male R&B Vocal Performance // Best R&B Album

– Grammy Awards 2007: Best Male R&B Vocal Performance // Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals

– Oscarverleihung „Bester Filmsong“: Glory aus dem Film Selma (zusammen mit Common)

– Single „All of Me“ (Album „Love in the Future“) wurde über 17 Millionen verkauft (11 Millionen downloads und 875 Millionen streams)

Fotos: Elliott Lee Hazel