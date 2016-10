Pietro Lombardi: Nackedei bei "Adam und Eva"?

Freitag, 07. Oktober 2016, 18:33 Uhr

Zieht sich Pietro Lombardi bald für die Insel aus? Seit rund einer Woche ist die dritte Auflage der TV-Show ‚Adam sucht Eva‘ bei ‚RTL‘ zu sehen. Dieses Mal jedoch mit prominenten Teilnehmern wie Ronald Schill, Peer Kusmagk und Sarah Joelle Jahnel.

Doch auch ein weiterer TV-Liebling interessiert sich für die Verkupplungsshow inklusive tiefer Einblicke: Pietro Lombardi! Der 24-Jährige Scherzkeks eröffnete mehr oder weniger mutig im Interview mit der Fanseite ‚Promiflash‘: „Ich wollte da immer mitmachen!“ Vielleicht kommt der Übermut nun, nachdem er sein hartes Fitnessprogramm mit Choreograph Detlef D! Soost durchzieht. Freundin Sarah und Mutter seines Sohnes kann sich jedoch zurücklehnen. Der Sänger hat sich wieder einmal einen Scherz erlaubt und stellt klar: „Also ich glaube, ich persönlich nicht. Ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn macht, sich nackt vor der Kamera zu zeigen. Aber gut, jeder wie er will.“

Auch bezüglich einer anderen Show kamen in der letzten Woche jede Menge Gerüchte auf. Nachdem Pietro ein Foto des Gebäudes postete, in dem 2011 seine ‚DSDS‘-Karriere begann und darunter schrieb: „In diesem Gebäude war damals mein erstes Casting von DSDS. Wie komisch, hier hat alles angefangen, aber schön“, glaubten seine Fans, ihn und seine Frau bald am Jury-Pult sitzen zu sehen.

Doch erst Donnerstag (6. Oktober) wurde bestätigt, dass H.P. Baxxter, Michelle und naürlich Pop-Titan Dieter Bohlen weitermachen würden. Neu dabei ist dieses Mal jedoch ‚YouTube‘-Star Shirin David.

Foto: WENN.com