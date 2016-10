Prince ahnte seinen Tod voraus

Freitag, 07. Oktober 2016, 8:51 Uhr

Prince hat seinen Tod offenbar vorausgesehen. Die Schwester des verstorbenen Sängers, Tyka Nelson, sprach in einem Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ über die letzten Jahre mit ihrem Bruder, der am 21. April diesen Jahres an einer Medikamentenüberdosis starb.

Sie hatte Vorahnungen, wie sie erklärte: „Ich habe es kommen sehen. Er sagte es vor ein paar Jahren: ‚Ich habe alles getan, was ich angefangen habe zu tun. Ich bin seit zwei Jahren niedergeschmettert.‘ Ich hatte zwei Jahre, um damit umzugehen, aber es gibt eine Menge Leute, die nur von April bis heute hatten, also würde ich sagen, gebt euch noch eineinhalb Jahre und dann seid ihr dort, wo ich bin.“

Über 2000 unveröffentlichte Songs habe der Sänger aufbewahrt, aber nie veröffentlicht: „Er hat eine eine unglaubliche Fülle an Musik geschrieben und in einem unserer Gespräche sagte er: ‚Wie sehr möchte ich in Erinnerung bleiben als einer der fruchtbarsten Schreiber der Welt. Also werde ich alles tun, was ich kann, um diesen Traum wahr zu machen.'“

Foto: WENN.com