Verlosung: John Travolta in "Rage - Tage der Vergeltung"

Freitag, 07. Oktober 2016, 13:29 Uhr

In ‚Rage – Tage der Vergeltung‘ nimmt Stanley Hill (John Travolta) nach der Ermordung seiner Frau das Gesetz selbst in die Hand und begibt sich auf einen erbitterten Rachefeldzug.

Und darum geht’s: Ein Ehemann übernimmt die Ermittlungen im Mordfall an seiner Frau selbst, nachdem ihn das Gefühl nicht loslässt, dass die Polizei nicht in der Lage ist, den Schuldigen zu fassen. Damit liegt er gar nicht so falsch, denn schon bald stößt er auf Korruption in den Reihen der Gesetzeshüter. Nun gibt es für ihn nur eine Lösung: Er muss das Gesetz selbst in die Hand nehmen und Gerechtigkeit über die bringen, die ihre Position und Macht schamlos ausnutzen.

‚Rage – Tage der Vergeltung‘ ist ab 7. Oktober als DVD, Blu-ray und Video-on-Demand erhältlich.





klatsch-tratsch.de verlost 1 DVD und 1 Blu-Ray von „Rage“

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 13. Oktober 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „John Travolta“ ! Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.