Alicia Keys: Endlich erscheint das neue Album

Samstag, 08. Oktober 2016, 16:20 Uhr

Alicia Keys wird ihre neues Album am 4. November veröffentlichen. ‚Here‘ ist bereits das sechste Studioalbum der Soul-Künstlerin und folgt auf das preisgekrönte ‚Girl On Fire‘ von 2012.

Für dieses hatte sie unter anderem einen ‚Grammy‘ für das beste R’n’B-Album bekommen. Um Fans schon mal musikalisch auf die lang ersehnte Platte einzustimmen, veröffentlichte die 35-Jährige am Freitag (7. Oktober) zudem die Single ‚Blended Family (What You Do For Love)‘, die in Zusammenarbeit mit A$AP Rocky entstanden ist. Der Track sei von „der persönlichen Reise ihrer Familie“ inspiriert worden, um „mehr Verständnis, Mitgefühl, Unterstützung und Liebe“ zu werben. Die Musikerin erklärt auf Facebook: „Für mich kann man Familie nicht nur mit einer einzigen Definition festlegen und die moderne Familie besteht für mich aus allen Arten von wunderschönen Menschen, die die Liebe an erster Stelle setzen.“

Ihre neue Platte bezeichnet die fünfzehnfache ‚Grammy‘-Gewinnerin als ihre bisher „roheste und ehrlichste“. Für ‚Here‘ hat die Sängerin ein professionelles kreatives Team um sich versammelt: Der Songwriter und Produzent Mark Batson, der Rapper und Produzent Swizz Beatz sowie der Songwriter Harold Lilly, mit dem sie schon einige Hits wie ‚Unbreakable‘ und ’28 Thousand Days‘ entwickelt hat.

In einem Statement berichtete der Star, dass in der neuen Platte sein ganzes Herzblut liegen würde: „In diesem Album bin ich angekommen. An einem Platz, wo ich mein wahres Selbst im Spiegel ansehen kann und die die Realität erkennen kann, zu der wir in dieser Welt geworden sind. Das Gute, das Hässliche, Schatten und Licht.“

