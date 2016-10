Elyas M'Barek in "Willkommen bei den Hartmanns": Neuste Bilder

Sonntag, 09. Oktober 2016, 17:50 Uhr

Am 3. November startet in den deutschen Kinos, die – nun ja – „Flüchtlingskomödie“ „Willkommen bei den Hartmanns„. Hochkarätig besetzt mit Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Senta Berger, Heiner Lauterbach und Palina Rojinski!

Ebenso mit dabei Ulrike Kriener und Uwe Ochsenknecht. Der belgische Schauspieler und Musiker Eric Kabongo spielt den Flüchtling „Diallo“. Kabango ist unter dem Alias Krazy-E auch als Rapper unterwegs.

In seiner neuen Komödie widmet sich Simon Verhoeven (übrigens der Sohn von Senta Berger) der Familie Hartmann, deren Probleme herrlich eskalieren, als Mutter Angelika kurzerhand gegen den Willen ihres Göttergatten beschließt, den Flüchtling Diallo aufzunehmen. Inmitten aller Wirrungen und Turbulenzen des normalen Alltagswahnsinns unserer Zeit bleibt nur die Hoffnung, dass die Familie ihre Stabilität, Zuversicht und ihren Frieden wiederfindet – so wie das ganze Land.

Verhoeven, der auch das Drehbuch schrieb, sagte über seinen neusten Film: „’Willkommen bei den Hartmanns‘ ist sicher auch ein Stück Gesellschaftssatire und dabei politisch natürlich nicht immer korrekt. Ich denke, gerade in diesen Zeiten der allgemeinen deutschen Verwirrung und Anspannung ist es sehr wichtig, dass wir alle unseren Humor nicht verlieren und immer wieder über uns selbst schmunzeln können. In erster Linie wird der Film also eine große Komödie mit turbulenten Geschichten und echten, liebenswerten Figuren.“

Fotos: Warner Bros.