Forest Whitaker in Comic-Verfilmung "Black Panther"

Forest Whitaker wird in ‚Black Panther‘ mitspielen. Nachdem der Star bereits den Cast des neuen Star Wars-Spin-Offs erweiterte, wurde nun von ‚Variety‘ bekanntgegeben, dass er sich ins Comicfach begibt.

Dieser spielt in dem Marvel-Abenteuer den Politiker Zuri, der in einem fiktiven Staat namens Wakanda unter der Herrschaft der Hauptfigur T’Challa alias Black Panther agiert. Die Hauptfigur, gespielt von Chadwick Boseman, übernahm die Position seines Vaters, der in ‚The First Avenger: Civil War‘ ums Leben kam. Zudem werden noch zwei weitere neue Gesichter hinzustoßen, so Daniel Kaluuya und Florence Kasumba. Zur Handlung ist lediglich bekannt, dass es zwei Schurken auf die Herrschaft von Wakanda abgesehen haben, zum Einen Erik Killmonger und Man-Ape.

Chadwick Boseman erzählte im Vorfeld bereits über seine Hauptfigur: „Er wird keine Person sein, die nur ihren Nutzen aus den Sachen zieht. Er wird einen heroischen Aspekt im Herzen eines Helden, eines Anführers, haben. Man kann auf seiner Seite sein, weil er auch vergibt. Und es bleibt Raum dafür, dass er Dinge tut, die nicht unbedingt perfekt sind.“

