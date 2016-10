Robert de Niro: Video-Hasstirade gegen Donald Trump

Sonntag, 09. Oktober 2016, 11:17 Uhr

Robert de Niro würde Donald Trump gern ins Gesicht schlagen. Der Schauspieler veröffentlichte ein Video im Rahmen der ‚Get Out The Vote‘-Kampagne, in dem er seiner Wut über den skurrilen Präsidentschaftskandidaten freien Lauf ließ.

Der berühmte Hollywoodstar nimmt kein Blatt vor den Mund und erklärt darin: „Er ist so dumm! Er ist ein Hund, ein Schwein, ein Meister des Scheißdrecks. Er macht seine Hausaufgaben nicht, er zahlt seine Steuern nicht, er ist eine nationale Katastrophe. Es macht mich wütend, dass dieses Land so weit gekommen ist, diesem Idioten zu erlauben, so weit zu kommen. Er sagt, er würde gern Leuten in die Fresse hauen. Gut, ich würde ihm gerne in die Fresse hauen.“

Zuletzt wurden mehrere Mitschnitte veröffentlicht, die Trump zusätzlich in Bedrängnis bringen. Darin äußerte er sich außerordentlich vulgär und sexistisch. „Er ist eine Schande für dieses Land“, erklärt De Niro weiter. Es sorge ihn, in welche Richtung sein Land zusteuert. Zahlreiche andere Hollywoodstars versammelten sich bereits, um gegen Trump Flagge zu zeigen. Darunter der ‚Avengers‘-Cast und sämtliche ‚Star Trek‘-Gesichter.

Foto: Youtube