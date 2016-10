Topmodel Candice Swanepoel ist Mama

Sonntag, 09. Oktober 2016, 9:00 Uhr

Candice Swanepoel ist Mutter geworden. Schon am Freitag kam das erste Kind des Models zur Welt. Wie ein befreundeter Fotograf, Jerome Duran, auf Instagram bestätigte, ist der kleine Sohn des Models angekommen.

Er schrieb: Die schönste Mama! Gratulation!! Willkommen Anacã!!! Viel Liebe für dich und deine neue Familie!“ Die 27-Jährige hatte den Namen bereits früh ausgesucht und auf ihrer Baby-Party verraten. Seit über zehn Jahren ist sie mit dem Vater des Kleinen, Hermann Nicoli, zusammen. Swanepoel lernte ihren Langzeit-Freund in Paris im zarten Alter von gerade mal 17 Jahren kennen. Im letzten Jahr verlobten sie sich und schon da ließ die Blondine verlauten, dass sie sich eine Familie wünscht.

Ein von Candice Swanepoel (@angelcandices) gepostetes Foto am 8. Okt 2016 um 7:28 Uhr

Damals verriet ein Insider: „Sie sind sehr glücklich. Sie planen, den Sommer in New York zu verbringen.“ Ihren Fans verriet sie das Geschlecht des Babys ebenfalls im Vorfeld via Instagram. Sie postete ein schwarz-weißes Foto von ihrem Baby-Bauch mit der Überschrift: „Mein nicht ganz so kleiner Junge (sic).“ Die Schwangerschafts-Neuigkeit wurde im März bekannt gegen, als ein Freund des Paares enthüllte, dass die beiden sich auf ihren Nachwuchs freuen würden.

Foto: WENN.com