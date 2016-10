"Alice im Wunderland - Hinter den Spiegeln": Wir verlosen Fanpakete

Montag, 10. Oktober 2016, 20:33 Uhr

Der Wahnsinn geht in die nächste Runde! In ‚Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln‘ erleben die Figuren aus Lewis Carrols Geschichte von 1865 ein völlig neues und nicht minder außergewöhnliches Abenteuer.

Bereits ab dem 20. Oktober können Fans von der heimischen Couch auf eine aufregende Zeitreise gehen und gemeinsam mit der furchtlosen Alice in ein kunterbuntes Feuerwerk der Fantasie eintauchen – und das sogar in 3D.

Als sie nach langer Zeit ins Unterland zurückkehrt, erfährt Alice, dass ihr Freund der Verrückte Hutmacher droht, an der Sorge um seine verschollene Familie zu zerbrechen. Um ihm zu helfen und herauszufinden, was mit seinen Eltern und Geschwistern geschehen ist, begibt sich Alice in die Fänge der Zeit selbst und tritt eine waghalsige Reise in die Vergangenheit an…

Die hochkarätige Besetzung bringt Johnny Depp als Verrückter Hutmacher, Mia Wasikowska als Alice, Helena Bonham Carter als Rote Königin und Anne Hathaway als Weiße Königin zurück auf die heimischen Bildschirme. Mit an Bord ist dieses Mal auch Sacha Baron Cohen, der als kurioses Wesen – halb Mensch, halb Maschine – die Zeit höchstpersönlich verkörpert. Golden Globe Gewinner Alan Rickman ist in seiner letzten Sprechrolle vor seinem Tod zu hören: Er verkörpert die magische Raupe Absolem.

Im Bonusmaterial der Blu-ray und Blu-ray 3D finden sich neben zusätzlichen Szenen, einem Making-of und Szenen-Vergleichen verschiedene Features über die Kostüme und Figuren in Unterland u.v.m.





klatsch-tratsch.de verlost 3 Fan-Pakete mit je einmal auf DVD, einmal auf Blu-ray und einmal in der limitierten Steelbook-Version plus:

– 1x Poster

– 1x Soundtrack

– 1x Anstecknadel

– 1x Notizbuch

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 20 Oktober 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Alice im Wunderland 2“ ! Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Foto: Disney