Bella Thorne kriegt hier ein Nasen-Piercing

Montag, 10. Oktober 2016, 15:00 Uhr

Bella Thorne hat jetzt ein Nasenpiercing. Die Schauspielerin scheute an ihrem 19. Geburtstag keine Schmerzen und ließ sich am Samstag (8. Oktober) im ‚Body Electric Tattoo and Piercing Shop‘ in Los Angeles die Nase piercen.

Zu einem Video, auf dem sie „Oh mein Gott“ ruft, während ihr ein Metallring durch die Nase gestoßen wird, schrieb sie auf ‚Instagram‘: „Yeah, ich kann es verkraften… #septum. Danke an meinen ultimativen Homie fürs einhaken.“ Die brünette Schönheit verbrachte den Tag anschließend gemeinsam mit Freunden und ihrem neuen Freund Tyler Posey. Der ‚Teen Wolf‘-Star teilte via Instagram ein gemeinsames Foto der beiden, auf dem sie gemeinsam mit seinem Hund Roxy im Bett liegen.

Dazu schrieb er: „Ich liebe diese Frauen. Meine rothaarigen Schönheiten. Herzlichen Glückwunsch mein Schatz @bellathorne. Sorry, dass ich etwas spät dran bin. Ich war von deinem Gesicht abgelenkt.“

Mehr zu Bella Thorne: „Ja, ich bin bisexuell!“

Die beiden sind seit September dieses Jahres zusammen, nachdem sich der einstige ‚Disney‘-Star erst einen Monat zuvor von seinem Freund Gregg Sulkin getrennt hat. Erst kürzlich gestand Thorne außerdem, auch an Frauen interessiert zu sein.

Ein von BELLA (@bellathorne) gepostetes Video am 9. Okt 2016 um 14:02 Uhr

Fotos: IPA/WENN.com, Instagram