Best Dresses of the Day (399): Isla Fisher und Co.

Montag, 10. Oktober 2016, 17:33 Uhr

Zu der Premiere ihres neuesten Films „Keeping Up with the Joneses“ am Sonntagabend in Los Angeles erschienen die beiden Hauptdarstellerinnen Isla Fisher und Gal Gadot in zwei glamourösen Kombinationen auf dem dunkelroten Teppich.

Isla Fisher in By Johnny

Die 40-jährige Isla erschien in einem eleganten, weißen Zweiteiler von By Johnny. Der edle Look überzeugte mit einem knöchellangen Rock im Meerjungfrauen-Stil und einem kurzen Top mit tiefem Dekolleté. Das trendy Ensemble setzte die Kurven der Schauspielerin perfekt in Szene und überzeugte schlicht aber stilsicher.

Dazu kombinierte die „Nocturnal Animals“-Darstellerin silbernen Schmuck und die dazu passenden High Heels in angesagter Metallic-Optik.

Gal Gadot in Dolce & Gabbana

Auch Schauspielerin Gal Gadot setzte auf einen femininen und figurbetonten Look und zeigte sich in einem coolen Pailletten-Dress aus dem Hause Dolce & Gabbana. Das schulterfreie Kleid punktete mit Bleistift-Schnitt und einer Farbzusammenstellung aus Gold und Silber.

Zu ihrer Glitzer-Robe wählte die 31-Jährige silberne Riemchen-Sandaletten, stylte ihre braune Mähne zu einer edlen Hochsteckfrisur und betonte ihre Lippen mit einem intensiven Rotton. (HA)

Fotos: FayesVision/WENN.com