Jascha Rust & Co. feiern Premiere von "Verrückt nach Fixi"

Montag, 10. Oktober 2016, 11:13 Uhr

Am Wochenende waren alle ‚Verrückt nach Fixi‚ Die Komödie begeisterte im Kinopolis in Sulzbach (bei Frankfurt) am Samstag ein großes Premierenpublikum.

Zahlreiche Fans drängten sich bereits am Roten Teppich, auf der Jagd nach Autogrammen von ihren Stars Lisa Tomaschewsky, Jascha Rust, Roland Schreglmann, Helena Siegmund-Schulze, Sarah Mahita, Lucas Reiber (jetzt auch Star in der zweiten Staffel von ‚Der Club der roten Bänder‘, oben rechts) und Ruby O. Fee (Foto ganz unten). Der Regisseur sowie die Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton begrüßten Freunde aus der Branche und feierten ‚Verrückt nach Fixi‘ gemeinsam mit der Filmfamilie jeweils unter großem Applaus in beiden Städten. Kinostart ist sm 13. Oktober.

Und darum gehts: Ein fieser Scherz beim Abi-Ball, eine aufblasbare Puppe, die zum Leben erwacht und zwei unzertrennliche Freunde: In Mike Marzuks Film begeistern Deutschlands junge Schauspielstars über falsche Ideale und echte Freundschaft.

Fotos: Constantin