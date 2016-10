Nicki Minaj: Neues Album zum Thema „Früchte“?

Montag, 10. Oktober 2016, 21:44 Uhr

Spaßvogel Nicki Minaj (33) spielte ihren Fans gestern (9. Oktober) auf Twitter einen ganz gemeinen Streich. Da kündigte die US-Rapperin nämlich ein angebliches neues Album mit dem Titel ‚Pick My Fruit Out’ (‚Wähle meine Frucht aus’) an.

Sie schrieb: „Ok, wisst ihr was, ich wollte nichts sagen aber verdammt, ihr habt es aus mir herausbekommen. Das Album kommt um Mitternacht.“ Dazu erklärte sie weiter: „All die Songs sind nach einer Frucht benannt.“ Dazu gab es dann auch noch eine vollkommen erfundene Songliste mit Titeln wie ‚Mango’, ‚Cherry’, ‚Watermelon’, ‚Fruit Loops’, ‚Kiwi’ sowie ‚Bananas (Harambe interlude)’ (im Andenken an den gleichnamigen Gorilla, der Ende Mai im Zoo von Cincinnati erschossen worden war). Spätestens da hätte der ein oder andere vielleicht erahnen können, dass das Ganze möglicherweise nicht so ernst gemeint war.

Als es dann Mitternacht schlug, durften die Fans leider vergeblich auf eine neue Platte der Rapperin hoffen. Diese löste ihren etwas gemeinen Streich schließlich auch auf und lachte sich via Twitter tot darüber. Minaj schrieb: „Küsse euch und liebe euch zurück. Liebe euch sooooo [.] sehr. Ich habe mich die ganze Zeit darüber totgelacht.“ Glücklicherweise scheinen ihre Fans ihr das auch nicht übelgenommen zu haben. Eine Anhängerin verkündete: […] ich wollte nur sagen, dass ich dich liebe und du mich immer zum Lachen bringst.“

Ob und wann ein mögliches neues Album von Nicki Minaj erwartet werden kann, hat diese bisher nicht verraten. Zeit dafür wäre es aber allemal. Ihr letztes mit dem Titel ‚The Pinkprint’ veröffentlichte sie nämlich vor zwei Jahren…(CS)

Foto: WENN.com