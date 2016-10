Rocco Stark zeigt neue Liebe

Montag, 10. Oktober 2016, 8:25 Uhr

Rocco Stark ist mal wieder verliebt. Vor knapp vier Monaten trennte sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht von seiner kuriosen Freundin Angelina Heger.

Während die mittlerweile angeblich mit dem Bachelor Leonard Freier turtelt, hat Stark nun auch seine neue Liebe öffentlich präsentiert. Michelle heißt die Glückliche, via Social Media hatte Stark bereits angedeutet, dass es auch in seinem Leben eine neue Frau gibt. Am Donnerstag liefen die beiden dann gemeinsam über den roten Teppich der ‚The One Grand Show‘-Premiere und wirkten sichtlich glücklich. Auch Angelina Heger und ihr Neuer waren auf derselben Veranstaltung. Lange lag die Vermutung nahe, dass Freier ein Grund für die Trennung von Rocco Stark gewesen sein könnte.

Mehr zuRocco Stark: Die Liebe auf dem Kassenzettel

Der hatte nämlich nach der Trennung verlauten lassen: „Fremdgehen muss nicht immer Küssen, Berühren oder Flirten sein. Wenn du Nachrichten löschst, damit sie dein Partner nicht sieht, bist du schon dort angekommen.“ Kurze Zeit später wollte Heger und Freier das angebliche „Versteckspiel“ nicht mehr geheimhalten. Zur Trennung sagte Stark damals: „Jetzt noch einmal: Wir sind definitiv getrennt und es wird definitiv kein Comeback geben.“ Gott sei Dank!





Fotos: Succo/WENN.com