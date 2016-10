Sarah Lombardi: "Ich würde gerne bei GZSZ mitspielen"

Montag, 10. Oktober 2016, 10:57 Uhr

Sarah Lombardi hat ihre eigene App vorgestellt. Die 23-Jährige hilft ihren Fans nämlich ab sofort dabei, genau so auszusehen, wie sie selbst. Leider reagierten ihre Anhänger nicht so überschwänglich, wie sich die Sängerin erhofft hatte.

Auf Facebook verkündete sie: „Ich werd verrückt! Ich hab‘ jetzt eine ganz eigene App für euch, weil viele gefragt haben, wo ich meine Kleidung kaufe.“ Viele sehen in dem Geschäftsmodell einen Abklatsch zu dem von Daniela Katzenberger. Zuletzt hatte die Musikerin bereits angedeutet, dass ihr der Sinn nun nach einer neuen Berufung steht: Sie würde gerne in einer Serie mitmachen. „Wenn, dann würde ich gerne bei ‚GZSZ‘ mitspielen“, verriet die schöne Brünette gegenüber der Seite ‚kukksi‘. „Die Soap gibt es ja auch schon, seitdem ich klein bin.“

Mehr: Sarah und Pietro Lombardi sagen Tournee ab





TV-Erfahrung hat sie bereits vorzuweisen, mit ihrem Ehemann Pietro Lombardi drehte sie drei Doku-Soaps. Und auch der Heimsender RTL, bei dem ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ seit 24 Jahren läuft, ist ihr vertraut: In diesem Jahr nahm sie an der Tanzshow ‚Let’s Dance‘ teil, belegte dort den zweiten Platz. Doch noch mehr hat die Mutter eines einjährigen Sohnes geplant: Einen großen Umzug! „Ich könnte mir auch vorstellen, in ein paar Jahren echt auszuwandern“, erklärte sie gegenüber ‚Promiflash‘.

Foto: WENN.com