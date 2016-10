Andreas Bourani: "Ich habe mit Samu Haber geknutscht"

Dienstag, 11. Oktober 2016, 12:26 Uhr

Die neuste Staffel von ‚The Voice of Germany steht vor der Tür und die Blind Auditions wurden bereits aufgezeichnet. Nun spricht Andreas Bourani über einen alten Juror-Kollegen, den er zuvor noch nicht kennenlernen durfte.

„Mit Rea hab ich mich im letzten Jahr viel gekabbelt und gezofft“, so der erfolgreiche Sänger. „Samu ist mehr der ‚brother from another mother‘. Ein Kumpeltyp, der irgendwie immer Spaß macht.“ Der Deutschen liebster Finne“ Samu Haber und Andreas Bourani scheinen sich in den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ – ab Donnerstag, 20. Oktober 2016, auf ProSieben und in SAT.1 – besonders gut zu verstehen.

Beim ersten Treffen der beiden kurz vor den Aufzeichnungen der Show waren sie jedenfalls sofort auf einem Level: „Samu ist jemand, den triffst du, gehst an die Bar, bestellst ein Bier und der Abend läuft von alleine. Einfach ein cooler, entspannter Typ, der immer Witze macht und locker drauf ist. Er hat mir auch viel über seine Musik erzählt: Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass er schon mit 16 Jahren Sunrise Avenue gegründet hat. Wer so lange gekämpft und für seinen Erfolg gearbeitet hat, kann nur ein Vollblutmusiker sein.“

Warum er sich in den Blind Auditions fast die Wirbel gebrochen hätte und wie sich Coach-Neuling Yvonne Catterfeld auf dem berühmten roten Stuhl eingelebt hat, erzählt Andreas Bourani auch im ProSieben-Interview. „Yvonne ist bezaubernd, die gute Seele hier bei uns im Team und bereichert es natürlich total mit ihrer tollen und sehr warmen, umarmenden Ausstrahlung. Ich glaube es ist gut, dass jedes Jahr eine Frau dabei ist, sonst würde das hier völlig ausarten im TestosteronDschungel.

Im Grunde ist Yvonne die Waage in unserer Coach-Runde, um es mal spirituell auszudrücken.“

Bourani verriet auch seine persönlichen Highlights bei den Aufzeichnungen: „Ich hab mit Samu geknutscht, ich hab mit Smudo geknutscht und ich habe einen Purzelbaum auf der Bühne geschlagen, bei dem ich mir beinahe die Wirbel gebrochen hätte.“

Deutschlands erfolgreichste Musikshow läuft ab 23. Oktober 2016 immer sonntags auf SAT.1. Drei Tage vorher startet die sechste #TVOG-Staffel mit den Blind Auditions am Donnerstag (20. Oktober) auf ProSieben. Die Coaches Samu Haber, Andreas Bourani und die „Fanta 2“, Michi Beck und Smudo, suchen zum ersten Mal mit Yvonne Catterfeld die besten Stimmen Deutschlands.





Fotos: ProSieben / Richard Hübner