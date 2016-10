Das war die Robbie Williams Show mit Putzfrau Sabine

Dienstag, 11. Oktober 2016, 20:16 Uhr

Robbie Williams veröffentlicht am 4. November sein neues Album, für das er schon mal eifrig europaweit die Werbetrommel rührt. Dabei hat der putzige Entertainer immer wieder etwas Interessantes zu erzählen.

Dem 42-Jährigen kommt es nach eigenen Worten so vor, als ob er in zwei verschiedenen Welten lebt, seitdem er in Kalifornien wohnt. „Ich lebe da in der Sonne mit meiner Familie und meiner wunderschönen Frau und dann fliege ich nach Europa und werde von tosendem Applaus empfangen“, sagte der britische Sänger (‚Let Me Entertain You‘) am Montagabend in der Aufzeichnung der ProSieben-Show ‚Circus Halligalli‘. In den USA dagegen sage sein Gesicht niemanden etwas.

In der ProSieben-Show mit Joko und Klaas präsentierte der Brite, dessen Stern besonders hierzulande seit Jahren stetig am Sinken ist, nicht nur seinen neuen Song ‚Party Like a Russian‘, sondern war auch für jede Menge Späßchen zu haben. Robbie bekam so u.a. die einmalige Chance eine Gesangseinlage der besonderen Extraklasse in Duettform darzubieten.

Nämlich mit Klaas Heufer-Umlauf (siehe Video unten!), der ja bekanntlich auch mit ‚Gloria‘ auf eine eigene Band verweisen kann.

Last But not least durfte Halligalli-Putzfrau Sabine noch Williams-Hits performen und der Meister sollte sie erraten… Ein leichtes Spiel für Robbie? (Siehe Video 2) (dpa/KT)

