Depeche Mode gehen wieder auf Tournee: Die Termine

Dienstag, 11. Oktober 2016, 15:14 Uhr

Tolle Neuigkeiten für alle Depeche-Mode-Fans! Das britische Kult-Trio (Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher) hat heute (11. Oktober) auf einer Pressekonferenz in Mailand verraten, dass sie im Frühjahr 2017 ein neues Album mit dem Titel ‚Spirit’ veröffentlichen werden.

Dazu verriet Sänger Dave Gahan schon einmal so viel: „Wir haben die letzten Jahre an einer neuen Platte gearbeitet und sind sehr zufrieden mit dem, was herausgekommen ist.“ Zum neuen Album wird es eine dazugehörige Tour geben (Start am 5. Mai 2017 in Schweden) bei denen die Herren auch in Deutschland vorbeischauen.

Bei der ‚Global Spirit’-Welttournee stehen dabei im Juni/ Juli nächsten Jahres die Städte Köln, München, Hannover, Frankfurt, Berlin und Gelsenkirchen auf dem Programm. Der Vorverkauf für die sicherlich ganz heiß begehrten Tickets startet am Freitag, 14. Oktober. (CS)

Tourdaten Deutschland

Sa. 27. Mai 2017 Leipzig, Festwiese

Mo. 05. Juni 2017 Köln, RheinEnergieStadion

Fr. 09. Juni 2017 München, Olympiastadion

So. 11. Juni 2017 Hannover, HDI Arena

Sa. 18. Juni 2017 Zürich, Stadion Letzigrund

Di. 20. Juni 2017 Frankfurt, Commerzbank-Arena

Do. 22. Juni 2017 Berlin, Olympiastadion

Di. 04. Juli 2017 Gelsenkirchen, VELTINS-Arena