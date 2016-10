Kate Hudson und Ex Derek Hough wieder zusammen?

Dienstag, 11. Oktober 2016, 19:58 Uhr

Hollywoodstar Kate Hudson (37) verriet erst kürzlich in Howard Sterns ‚SiriusXM’-Radioshow, dass sie auf der Suche nach einem neuen Mann wäre. Vielleicht könnte sie den aber in ihrem Ex-Freund, ‚Dancing with the Stars’-Profitänzer Derek Hough (31) schon gefunden haben?

Das spekuliert zumindest die ‚Daily Mail’, nachdem die Tochter von Goldie Hawn (70) am Montag (10. Oktober) Backstage bei den Dreharbeiten zur ‚ABC’-Show in Los Angeles gesichtet wurde. Ein harmloses Treffen der beiden, die in Teilen der Jahre 2014 und 2015 ein Paar waren oder ist da mehr?

Zuletzt hatte die Schauspielerin im Interview verkündet, dass ihr neuer Partner unbedingt „ein lustiger Kerl“ sein müsse. Zudem wolle sie einen, der dazu noch „richtig heiß“ ist. Dabei gab sie auch preis, dass ihr Brad Pitt (52), Noch-Gatte von Angelina Jolie (41), richtig gut gefalle. Diese Schwärmerei war aber vermutlich nur von kurzer Dauer, sollte der angebliche „Playboy“ Mister Hough erneut ihr Herz erobert haben.

Dann bleibt ja nur zu hoffen, dass dieser auch die zwei von ihr gestellten Voraussetzungen eines „Traummannes“ erfüllt. Ganz hübsch anzusehen ist er ja – wobei Schönheit immer im Auge des Betrachters liegt. Hoffentlich kann er dazu auch noch ein paar gute Witze erzählen. Kate Hudson hatte sich zuletzt 2014 von ihrem Ex-Verlobten, Muse-Sänger Matthew Bellamy (38) getrennt, mit dem sie einen Sohn hat. (CS)

