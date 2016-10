Kendall Jenner sucht schon die nächste Kendall Jenner

Dienstag, 11. Oktober 2016, 21:57 Uhr

Kendall Jenner ist auf der Suche nach der nächsten Model-Ikone. Die 20-Jährige hat sich mit dem ‚LOVE‘-Magazin zusammen getan, um den Cover-Star für deren nächste Ausgabe zu casten.

In einem Statement auf der ‚LOVE‘-Webseite schrieb die Chefredakteurin Katie Grand, dass alle „Leser, Freunde und jeder, der zwischen fünfzehn und fünfunddreißig ist“, herzlich dazu eingeladen sei, sich für das Foto-Shooting zu bewerben. Als wäre das noch nicht Anreiz genug, werden die glücklichen Auserwählten dann auch noch von Kendall Jenner höchstpersönlich fotografiert.

Bewerberinnen sollen einfach ein Bild von sich selbst mit einem kurzen Lebenslauf schicken. Neben den grundlegenden persönlichen Angaben interessiert sich die Redaktion auch dafür, was die Interessentinnen gerne in ihrer Freizeit machen. Außerdem sollen die möglichen Bald-Models von ihren Wünschen, Träumen und Hoffnungen erzählen. Auf Twitter und Instagram läuft das Bewerbungsverfahren unter dem Hashtag #LOVEME17.

Zwanzig glückliche Finalistinnen werden dann im November ausgewählt, um in Los Angeles von dem Topmodel abgeknipst und interviewt zu werden. Erscheinen werden die Aufnahmen in der Februar-Ausgabe des Magazins. Die Zeitschrift fand es wichtig, zu betonen, dass sich wirklich alle Bewerberinnen angesprochen fühlen sollten: „Egal, wer du bist oder was du machst: Kendall, Katie und ‚LOVE‘ wollen von DIR hören!“

Fotos: WENN.com, Love Magazin