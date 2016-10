Clueso: "Diese Unabhängigkeit tat mir sehr gut"

Mittwoch, 12. Oktober 2016, 16:15 Uhr

Clueso fühlt sich jetzt unabhängig hat einen harten Schnitt in seinem Leben vollzogen und alles auf Neuanfang gestellt.

Der inzwischen 36-jährige Erfurter Sänger fühlt sich nach der Trennung von seiner langjährigen Band, seinem Manager und weiteren Weggefährten befreit. „Ich habe gemerkt, dass ich diese Beweglichkeit, diese Art Unabhängigkeit, brauchte. Das tat mir sehr gut“, sagte der Musiker (‚Cello‘) der Deutschen Presse-Agentur.

Auch der Auszug aus der Wohngemeinschaft, in der er jahrelang mit Freunden und Kollegen in Erfurt wohnte, habe ihm geholfen – auch wenn er ihm schwergefallen sei. „Es gab viele schlaflose Nächte, und ich musste mich sehr mit mir auseinandersetzen.“ Clueso, der mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner heißt, verarbeitet die privaten und beruflichen Veränderungen auf seinem Album ‚Neuanfang‘, das an diesem Freitag erscheint.

„Es war sicherlich eine der schwersten Zeiten in meinem Leben, aber auch eine sehr wichtige. Weil es ums Erwachsenwerden geht», sagte der Sänger über die vergangenen Monate.

Foto: Christoph Köstlin / Vertigo Berlin