Janet Jackson: Mit diesem Bild bestätigt sie ihre Schwangerschaft

Mittwoch, 12. Oktober 2016, 17:09 Uhr

Eigentlich war es schon seit Monaten kein Geheimnis mehr, dass Popstar Janet Jackson mit 50 zum ersten Mal schwanger sein könnte. Jetzt hat die Schwester des verstorbenen „King of Pop“ Michael Jackson (†50) die Spekulationen mit einem exklusiven Bild im ‚People’-Magazin offiziell bestätigt.

Darauf zeigt sich die Sängerin mit deutlich sichtbarem Babybauch und einigen Kilos mehr in einem weißen Outfit mit passendem Mantel. Mit glücklichem Gesichtsausdruck legt sie dabei ihre rechte Hand beschützend auf ihren Bauch. Der US-Zeitschrift gegenüber erklärte sie dazu: „Wir danken Gott für unser Geschenk.“

Seit April war bereits spekuliert worden, dass Miss Jackson zum ersten Mal Mama werden könnte. Da verkündete sie nämlich in einem Facebook-Video an ihre Fans, dass sie den zweiten Teil ihrer ‚Unbreakable’-Welttour in den USA verschieben müsse. Als Grund dafür gab sie ganz glücklich an, dass sie und ihr Gatte Wissam Al Mana (41) „eine Familie planen.“

Pregnant Janet Jackson Officially Announces Her ‘Blessing’ At 50 https://t.co/el5QXJExAj pic.twitter.com/BG2i4qHdbT — JJ. Omojuwa (@Omojuwa) 12. Oktober 2016

Schon da hatten angebliche „Insider“ gegenüber dem ‚People’-Magazin bestätigt, dass die Dame ihr erstes Kind erwarte. In den letzten Monaten zeigte sich diese auch wenig in der Öffentlichkeit. Zuletzt wurde sie beim Einkaufen von Babysachen in Londons ‚Back in Action’-Möbelhaus gesehen. Erst kürzlich verriet dann auch ein angeblicher „enger Bekannter“ von Jacksons Familie, wie es gerade um die 50-Jährige stehe: „Sie ist total aufgeregt über ihre Schwangerschaft und es geht ihr extrem gut.“ Na, dann bleibt doch nur, Janet Jackson zu ihrem späten Mutterglück zu gratulieren! (CS)

Foto: WENN.com