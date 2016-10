Jesse Eisenberg wird Vater

Mittwoch, 12. Oktober 2016, 8:16 Uhr

Jesse Eisenberg wird erstmals Vater. Der Schauspieler und seine Freundin Anna Strout sollen sich seit Dezember letzten Jahres wieder zusammengerauft haben, nachdem sie sich für einige Zeit trennten.

Bei einem Basketballspiel wurden sie miteinander gesehen. Von 2002 bis 2012 waren die beiden bereits anderweitig beschäftigt, so war der ‚Café Society‘-Star mit seiner Kollegin Mia Wasikowska zusammen. Die beiden wurden noch letztes Jahr knutschend gesichtet. Aus der Wiedervereinigung mit Strout entstand aber offenbar ein Kind.

Anzeige

Für den Schauspieler aus ‚Die Unfassbaren‘ ist es das erste Kind. Vor Kurzem gab er zu, dass er nichts auf die Kritiken über ihn gebe. „Ich sehe mich selbst auf engstirnigste Weise, aber ich schaue mir nichts an, in dem ich mitspiele“, gab der 32-Jährige zu. „Und ich lese keine Nachbesprechungen oder Analysen von Filmen oder Theaterstücken, in denen ich mitwirke.“

Das habe einen ganz einfachen Grund: „Ich habe ein sehr spezielles Gefühl bei dem, was ich tue. Ich stelle mir gerne vor, dass ich in dieser Blase arbeite und diese persönlichen Emotionen nachempfinden kann, ohne dass es später von sehr vielen – oder auch in manchen Fällen sehr wenigen – Leuten auseinandergenommen wird“, erklärte er im Interview mit ‚Business Insider UK‘.

Foto: WENN.com