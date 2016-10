Lukas Graham: Neue Single "Take the World by Storm"

Mittwoch, 12. Oktober 2016, 14:32 Uhr

Es könnte wohl kaum einen passenderen Titel für die neue Single von Lukas Graham geben, als „Take the World by Storm“.

In der Tat haben Lukas Forchhammer und seine Jungs alias Lukas Graham in den letzten neun Monaten nahezu die komplette Welt wie im Sturm erobert. Mit ihrem Song „7 Years“ lieferten sie einen Hit, der weltweit über 150.000.000 Mal gestreamt wurde, in die Top 10 der Charts in unzähligen Ländern einstieg und in Deutschland, Schweden, Dänemark, Norwegen und den Niederlanden Edelmetalle einheimste.

„Take The World By Storm“ erobert jezt die Herzen der Fans. Im neuen Video zeigen uns Lukas Graham Ausschnitte aus ihrem aufregenden Tourleben: Sie reisen durchs Land, sie posieren für Fotoshootings und geben Radio-Interviews, sie bereiten sich auf ihre anstehenden Shows vor und heizen dann den Massen auf ihren Konzerten ordentlich ein.

„Take The World By Storm“ handelt von Lukas Forchhammers großem Traum, die Welt nicht nur zu sehen und seine Musik in sie hinauszutragen, sondern sie „zu erobern“. Das Video zeigt uns, dass Lukas Graham zwar noch nicht die ganze Welt, aber zumindest tausende Herzen ihrer Fans erobert haben.

Lukas Graham werden neben Bruno Mars, Shawn Mendes, DNCE und Zara Larsson am 6. November bei den diesjährigen MTV EMAs in Rotterdam auftreten.

Foto: Emelie Andersson/WENN.com