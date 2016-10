Miley Cyrus über ihre Pansexualität

Mittwoch, 12. Oktober 2016, 14:08 Uhr

Miley Cyrus hatte ihre erste Beziehung mit einer Frau. Die Sängerin erklärte gegenüber ‚Variety‘: „Ich war im LGBTQ-Center hier in Los Angeles und ich habe all diese Geschichten gehört.“

„Ich sah besonders einen Menschen, bei dem nicht klar war, ob es ein Mann oder eine Frau war. Als ich sie ansah, waren sie beide schön und sexy aber auch verletzlich und stark zugleich und weiblich und männlich. Und ich habe mich mit dieser Person stärker verbunden gefühlt, als ich es je zuvor mit jemandem hatte.“

Anzeige

Daraufhin wurde der Sängerin klar, dass sie pansexuell ist. Das bedeutet, sie fühlt sich zu einem Menschen emotional angezogen, egal, welches Geschlecht er oder sie nun hat. Zudem möge sie das Wort bisexuell nicht. „Ich habe das Wort bisexuell immer gehasst, weil es mich in eine Schublade steckt. Ich denke nie daran, ob jemand ein Mädchen oder ein Junge ist. Meine Augen haben sich in der 5. oder 6. Klasse geöffnet. Meine erste Beziehung in meinem Leben war mit einem Mädchen“, erklärte sie.

Mittlerweile ist sie angeblich mit dem Schauspieler Liam Hemsworth glücklich, im März wurde sie sogar mit einem Verlobungsring gesehen…

Foto: NBC/WENN.com