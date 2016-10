Prince: Hier sehen wir erstmals seine extravagante Urne

Zu Lebzeiten war Paisley Park das „spirituelle Zentrum“ der am 21. April verstorbenen Musikikone Prince (†57). Das Anwesen in Minnesota diente dem Künstler sowohl als Wohnstätte, als auch als Aufnahmestudio.

Laut ‚People’ stellt Paisley Park für die Musiklegende nun auch als Toter die letzte Ruhestätte dar. Seine spektakuläre Urne wurde nämlich dem umgerechnet etwas mehr als 6000 Quadratmeter großen Grundstück nachempfunden. Demnach ruht dessen Asche in einem aus Keramik und Glas bestehenden, mit sieben schillernden Kristallen versehenen „maßstabgetreuen Modell, das 14 Zoll hoch [etwa 35 Zentimeter] und 18 Zoll [etwa 46 Zentimeter] lang ist, dekoriert mit dem berühmten Symbol von Prince“ – natürlich in lila.

Das „Werk“ wurde von Tyka Nelson, der Schwester des Verstorbenen und dessen Neffen ,Präsident Nelson’, zusammen mit dem ‚Foreverence’-Unternehmen entworfen. Seit dem letzten Donnerstag (6. Oktober) ist es auch im Paisley-Park-Anwesen zu bewundern, was seitdem als Museum für Besucher und Fans geöffnet ist. Die außergewöhnliche Urne, in dessen vorderer Säule die Asche von Prince eingeschlossen ist, birgt aber noch ein interessantes Geheimnis. Der Öffentlichkeit zunächst verborgen, lässt sich die Fassade nämlich auch noch öffnen.

Even in death, #Prince will call Paisley Park his home, as his urn has been glamorously modeled after it: https://t.co/e7FgcPXewk pic.twitter.com/84WQY3vgis

— Consequence of Sound (@coslive) 11. Oktober 2016