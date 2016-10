Zayn Malik: Fashion-Kooperation mit Donatella Versace

Mittwoch, 12. Oktober 2016, 17:36 Uhr

Zayn Malik kreiert seine erste eigene Kollektion. Der Boygroup-Star bahnt sich immer weiter seinen Weg in die Modeindustrie – und das nicht zuletzt dank seiner Supermodel-Freundin Gigi Hadid.

Nun geht der 23-Jährige eine Kooperation mit Donatella Versace ein, um eine Kollektion für Frauen und Männer zu kreieren. Obwohl die 61-jährige Designerin zunächst alles andere als ein Fan des ‚One Direction‘-Stars war, ließ sie sich nach dem Kennenlernen durch Gigi Hadid eines besseren belehren.

„Ich traf ihn wieder, als er frisch mit Gigi zusammen war, mit der ich die ganze Zeit gearbeitet hatte. Und er hat mich sehr beeindruckt“, gestand die Modeschöpferin im Gespräch mit der ‚New York Times‘. „Sie sind sehr nette junge Leute und ein wirklich süßes Paar. Und dann erzählte er mir, wie sehr er Mode liebt. Da wusste ich, dass er das richtige Gesicht für das war, was ich im Sinn hatte. Er ist klug, es mit mir durchzuziehen.“

Neben der direkten Arbeit an der ‚Zayn X Versus‘-Kollektion wird Zayn Malik auch als Gesicht der dazugehörigen Werbekampagne auftreten. Er ist seit langem ein Fan des italienischen Labels und trug unter anderem zur diesjährigen ‚Met Gala‘ in New York ein Outfit der exklusiven Marke.

