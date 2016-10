Best Dress of the Day (400): Nicole Kidman elegant in Schwarz

Donnerstag, 13. Oktober 2016, 16:50 Uhr

Schauspielerin Nicole Kidman zeigte sich am Mittwochabend auf dem roten Teppich in London und stellte im Rahmen des BFI Film Festivals ihren neuesten Film „Lion“ gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Dev Patel vor.

Nicole Kidman in Giorgio Armani

Die 49-Jährige präsentierte sich in einer eleganten Robe von Giorgio Armani. Die luxuriöse Kreation bestach mit einem bodenlangen Schnitt und einem mittig gesetzten Beinschlitz. Hingucker waren raffinierte Cut-Outs am Oberteil, die mit schimmernden Edelsteinen und zwei geknoteten Bändern verziert waren. Große, aufgesetzte Taschen am Rock sorgten für das gewisse „Etwas“.

Der edle Look ließ Nicole noch schlanker und größer erscheinen und sorgte für eine glamouröse Silhouette. Die schöne Australierin kombinierte ihr schickes Kleid mit den passenden, schwarzen High Heels von Jimmy Choo und silbernen Juwelen. Ihre Lippen betonte Kidman mit einem angesagten Rotton und stylte ihr rot-blondes Haar zu einer lockeren Hochsteckfrisur.

Uns hat Nicole mit ihrem femininen und stilvollen Styling begeistern können und wir küren sie somit zu unserem Fashionliebling des Tages! (HA)

Foto: Mario Mitsis/WENN.com