Cara Delevingne angelt sich neuen großen Job

Cara Delevingne fühlt sich geehrt, bei ‚Rimmel London‘ miteinzusteigen. Das 24-jährige Model wurde als das neue Gesicht der Kampagne der Kosmetik-Firma vorgestellt. In der Werbung soll die neue Mascara ‚Scandal Eyes Reloaded‘ präsentiert werden.

Bezüglich ihres neuen Jobs zeigt sich die britische Schönheit überwältigt, wie sie auf ihren Social-Media-Plattformen preisgibt: „Ich kann nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, Teil der ‚Rimmel‘-Familie zu sein. Es ist so eine Ehre. Ich bin mit diesen Bildern und den Werbefilmchen aufgewachsen. Es ist eine Marke, die das Londoner Mädchen repräsentiert. Mich repräsentiert. Ich bin so gespannt, meine erste Kampagne zu sehen! Und es kommt noch viel mehr, wartet einfach ab!“

Und auch die Verantwortlichen der Marke selbst gratulieren dem Star für ihre neueste Beauty-Kollaboration auf ihrem Instagram-Account: „Willkommen im Team, Cara Delevingne.“ Aber auch von einer ganz anderen Seite regnet es nur Lobsprüche für die ehemalige Lagerfeld-Muse: Margot Robbie, mit der Cara gemeinam für ‚Suicide Squad‘ vor der Kamera stand, äußerte sich liebevoll über das Model, das bereits für große Marken wie ‚Burberry‘, ‚Chanel‘ und ‚Fendi‘ gearbeitet hat.

„Sie ist ein seltenes Juwel in dieser Welt und ich habe noch nie jemanden wie sie zuvor getroffen. Sie ist die aufrichtigste Person, die du jemals treffen kannst und an ihr ist nichts arrangiert. Sie ist wie ein kleiner Komet, der sich durch die Welt schlägt. Wir haben so viel Spaß zusammen und sie ist definitiv meine Trink-Freundin fürs Leben.“

