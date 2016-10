Grey's Anatomy: Kommt jetzt der neue "Dr. Shepherd"?

Donnerstag, 13. Oktober 2016, 8:59 Uhr

Meredith Grey könnte schon bald ihren neuen ‚McDreamy‘ bekommen. Seit 2005 wird die amerikanische Arzt-Serie ‚Grey’s Anatomy‚ und zählt mittlerweile fast 300 Episoden.

Doch langweilig wird es nie: Ob Amoklauf, Flugzeugabsturz, Epidemien oder Liebes-Chaos. Es gibt kaum ein Thema, das in der beliebten Sendung nicht angesprochen wurde. Doch in der vergangenen Staffel kam für die treuen Fans der große Schock: Der beliebte Hauptdarsteller Patrick Dempsey starb in seiner Rolle als ‚Dr. Derek Shepherd‘ den Serientod und nahm nach zehn Jahren Abschied von der Serie, die bereits mit ‚Emmys‘ und ‚Golden Globes‘ ausgezeichnet wurde.

Anzeige

Und weil die Fans den traumatischen Schicksalsschlag noch nicht wirklich verarbeitet haben, kommt nun ein Ersatz herbeigeeilt: In der 12. Staffel wird ‚Meredith‘, die von Ellen Pompeo gespielt wird, eine neue Liebe finden. Doch bei der soll es nicht bleiben. Die Ärztin soll sich in zwei Männer gleichzeitig verlieben! Zwar ist bisher noch nichts Genaueres über ihre neuen Lover bekannt, doch eins ist klar: Das Liebes-Wirrwarr und Gefühlschaos geht weiter! Die Macher der Kult-Serie bleiben ihrem Stil treu und Sorgen für aufgeregte Fans vor den Fernsehern.

Foto: FayesVision/WENN.com