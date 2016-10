GZSZ-Neuzugang Thaddäus Meilinger ist Vater geworden

Donnerstag, 13. Oktober 2016, 13:34 Uhr

Schauspieler und GZSZ-Star Thaddäus Meilinger (34) und seine Verlobte Fritzi (36) sind am 12. Oktober 2016 um 1:33 Uhr Eltern eines ersten gemeinsamen Kindes geworden.

„Unser Sohn ist 49 cm groß und kam 3.260 Gramm schwer auf die Welt. Meine Verlobte und mein Kind haben das unglaublich gut gemacht. Ich bin völlig fasziniert von der Geburt. Wir schauen uns alle die ganze Zeit an und sind total verliebt“, so der Schauspieler zu RTL.

Thaddäus Meilinger, der am 15. Januar 1982 in Gießen geboren wurde, ist Wahl-Berliner und studierte von 2002 bis 2006 an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin. Er schloss dieses Studium 2006 mit einem Diplom erfolgreich ab. Seit Folge 6.064 ist Meilinger in der Hauptrolle „Felix Lehmann“ in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. Damit ist er der TV-Bruder von Eric Stehfest, der „Chris Lehmann“ mimt. Beide „Lehmann-Brüder“ können sich in der Serie nicht riechen und buhlen um das Herz von „Sunny“ (Valentina Pahde): Bruderzwist und der Kampf um die Liebe!

