Olly Murs: Das ist das neue Video "Grow up"

Am 11. November veröffentlicht der Britenstar Olly Murs mit „24 HRS“ sein brandneues Album. Neben dem aktuellen Hit „You Don’t Know Love“ (u.a. Top 5 der deutschen Radio-Charts und Platz eins der britischen Radiocharts) findet sich darauf auch die zweite Vorabsingle: „Grow Up“.

Die Albumbilanz des Sängers ist geradezu spektakulär: von seinen vier bislang in Großbritannien veröffentlichen Alben erreichten drei die Spitze der UK Charts, jeder Longplayer verkaufte sich dabei mehr als eine Million Mal. „24 HRS“ erscheint zwei Jahre nach seinem letzten Nummer-Eins-Album „Never Been Better“.

Vor Kurzem kündigte der 32-jährige Sänger und Songwriter seine bevorstehende UK Tour an. Seine letzte Konzertreise durch das Vereinte Königreich umfasste 27 ausverkaufte Konzerte und gipfelte mit vier Auftritten in der Londoner O2 Arena. In diesem Sommer spielte er als Special Guest von Take That vor 65.000 Zuschauern im Hyde Park in London. Gerade war der 32-jährige Sänger und Songwriter zu Besuch in Deutschland, wo er u.a. die Zuschauer der ARD/ZDF Morgenmagazins bezauberte.

In Deutschland verkauften sich Olly Murs‘ Singles bislang mehr als 1,5 Millionen Mal, wurden mehr als 22 Millionen Mal gestreamt und mit drei Gold- und zwei Platin-Awards ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren erreichten fünf seiner Songs die Top 5 der deutschen Radiocharts.

