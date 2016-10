"Rogue One: A Star Wars Story": Der finale Trailer ist da

Donnerstag, 13. Oktober 2016, 18:32 Uhr

Die Rebellion wirft ihren Schatten voraus! Heute wurde der offizielle Trailer zu ‚Rogue One: A Star Wars Story‘ veröffentlicht, der atemberaubende Einblicke in das neue Science-Fiction-Spektakel von Regisseur Gareth Edwards („Godzilla“) liefert.

Taucht ein in ein Star Wars – Universum, das ihr so noch nie gesehen haben und reist mit einer Gruppe ungewöhnlicher Helden zur aufregendsten Rebellion der Galaxis.

Anzeige

In seinem mit Spannung erwarteten Blockbuster verbindet Edwards bisher nie gesehene Schauplätze und neue Charaktere mit dem bekanntesten Epos aller Zeiten. Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe ungleicher Rebellen rund um die junge Rebellin Jyn Erso (Felicity Jones), die sich zusammenschließen, um die geheimen Pläne des gefürchteten Todessterns zu stehlen, der gefährlichsten Waffe des Imperiums.

Mit ‚Rogue One: A Star Wars Story‘ startet der erste Film, der unter der Rubrik ‚A Star Wars Story‘ läuft, in den deutschen Kinos. Während die Filme der Star Wars Saga – darunter auch der mit über neun Millionen Besuchern phänomenal erfolgreiche ‚Star Wars: Das Erwachen der Macht‘ – eine fortlaufende Geschichte rund um die Familie Skywalker erzählen, werden die „A Star Wars Story“ -Filme in sich abgeschlossene Abenteuer sein, die stilistisch neue Wege beschreiten, zeitlich und räumlich losgelöst sind und vollkommen neue Facetten und Charaktere der Star Wars – Galaxis beleuchten.

‚Rogue One: A Star Wars Story‘ startet am 15. Dezember 2016 in den deutschen Kinos.

Fotos: Lucasfilm LTD.