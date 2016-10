Video: Cathy Lugner crasht Party des Ehegatten

Donnerstag, 13. Oktober 2016, 13:08 Uhr

Cathy Lugner, jetzt wieder erblondet, platzte in die Geburtstagsfeier ihres (Noch-)Ehemanns Richard. Eigentlich herrscht bei Richard Lugnar und seiner Cathy bittere Eiszeit. Doch nun crashte die 26-Jährige die Feier zum 84. Geburtstag ihres Mannes.

Mit einem Kamerateam von ‚OE24‘ im Schlepptau stolzierte sie in das Wiener Steakhaus, in das ihr Mann seine Gäste eingeladen hatte. „Grundsätzlich war ich erstmal sehr enttäuscht, gekränkt und auch verletzt, dass er eigentlich ohne mein Wissen eine Party veranstaltet und geplant hat“, erzählt die Blondine den Kameras.

In ihrem hautengen Cut-Out-Overall amüsierte sie sich dann auf der Feier, zu der sie laut eigenen Angaben gekommen sei, „weil mein Mann Geburtstag hat. Punkt.“ Allerdings würdigte sie ihren Gatten keines Blickes. Der erfolgreiche Bauunternehmer selbst sagt dazu: „Ja, die Cathy ist da, aber sie will nicht mit mir reden. Wir haben eine echte Krise in unserer Beziehung. Wir hatten wunderschöne Zeiten miteinander, – unbestritten – aber momentan ist die Frage, werden wir noch schöne Stunden erleben oder ist es aus?“

Seit ihrer Teilnahme bei ‚Promi Big Brother‘ hat das Paar kaum miteinander gesprochen. Der 84-Jährige war über ihre Teilnahme an der Reality-Show sehr verärgert und als er dann beim Finale der Sendung nicht dabei war, kochten Trennungsgerüchte auf. Er meinte: „Ich habe keinerlei Kontakt zu ihr.“ Wir werden sehen, ob diese spontane Party-Überraschung noch eine Wende in die Liebesgeschichte von ‚Spatzi und Mörtel‘ bringen wird.