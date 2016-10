Whoopi Goldberg designt Kollektion mit diesen "hässlichen Pullis"

Donnerstag, 13. Oktober 2016, 21:10 Uhr

Whoopi Goldberg bringt eine Weihnachtskollektion mit „hässlichen Pullis“ heraus. Die 60-jährige Schauspielerin hat sich in die Mode-Industrie gewagt und angekündigt, dass sie eine Winter-Kollektion für die kommende Weihnachts-Saison auf den Markt bringen wird.

Ihre Linie wird Strickkleidung sowie Pullover mit lustigen Sprüchen beinhalten und bei dem amerikanischen Modeunternahmen ‚Lord and Taylor‘ ab Ende Oktober verkauft werden. Über ihre Designs sagt die berühmte ‚Sister Act‘-Darstellerin im Gespräch mit ‚Vogue.com‘: „Ich liebe diese hässlichen Weihnachts-Pullover. Ich habe sie jahrelang in Shows getragen. Und irgendwann schlug ich meiner Partnerin vor, dass ich ja selbst welche entwerfen könnte.“

Der preisgekrönte Hollywood-Star, der den ‚Golden Globe‘ als beste Schauspielerin in seiner Rolle in ‚The Colour Purple‘ aus dem Jahre 1986 bekam, hat zugegeben, dass er nie geplant hatte, so viele Outfits für die neunteilige Kollektion zu entwerfen. Umso überraschter sei er gewesen, als es schnell mehr wurden: „Das nächste, an das ich mich erinnern konnte, war, dass wir plötzlich dreizehn und vierzehn Teile hatten.“

Und Whoopi, die mit dem Entwerfen ihrer Weihnachts-Pullover vor acht Jahren begann, verriet auch den Grund für ihre außergewöhnlichen Ideen: „Sie sind einfach witzig und ich mag sie. Sie sind so, wie mein Gehirn arbeitet: Ich denke den ganzen Tag an kuriose Dinge und frage mich dann, ob es nicht cool wäre, diese auch am Körper zu tragen.“

Doch bei einer Linie soll es nicht bleiben, wie die Darstellerin verrät: „Wenn sie mich lassen, mache ich weiter! Ich glaube, das wäre witzig, weil ich so viele verdrehte Dinge in meinem Kopf habe. Ich würde gerne Brillengläser oder Socken designen, weil ich die auch so gerne mag. Aber ich bin ein sehr langsamer Mensch, also wer weiß, wann die fertig gestellt werden.“

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com, Lord and Taylor/PR Newswire