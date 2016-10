Harry Styles und Nathan Followill: Neues Traumpaar in Sicht?

Freitag, 14. Oktober 2016, 19:43 Uhr

Wer braucht schon Brangelina – es ist nämlich ganz überraschend ein neues Traumpaar in der Promi-Szene aufgetaucht und zwar Harry Styles (22) und Kings of Leon-Drummer Nathan Followill (37).

Zwischen den beiden soll jedenfalls „ein ganz besonderes Band“ und eine richtig enge Beziehung herrschen. Das verriet Caleb Followill (34), seines Zeichens Frontmann von Kings of Leon und Bruder des Schlagzeugers gegenüber ‚The Sun’. Und der erzählte dann noch Erstaunliches.

Die „Bromance“ gehe nämlich so weit, dass die beiden sogar die gleichen Tattoos hätten. Dem Sänger der Rockgruppe zufolge soll sein älterer Bruder regelrecht „vernarrt“ in den One-Direction-Star sein. Er witzelte: „Nathan ist verknallt in ihn. […] Sie haben eine wirklich sonderbare, merkwürdige Beziehung.“

Und er ergänzte: „Ich glaube Nathan ist einfach sein Nummer-Eins-Groupie.“ Der ältere Bruder besitze in seiner eigenen Kollektion sogar eine von Harry Styles’ Gitarren, „vermutlich ein Liebesgeschenk“, so der Sänger mit einem Augenzwinkern weiter. Die Freundschaft der beiden hätte vor zwei Jahren angefangen und sei seitdem stetig gewachsen. Der 22-Jährige hat vor Kurzem auch erst zugegeben, dass Kings of Leon, die heute (14. Oktober) ihr neues Album ‚Walls’ herausbringen, eine seiner Lieblingsbands aller Zeiten sind. (CS)

Foto: WENN.com