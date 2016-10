Khloé Kardashian: Für Herrenbesuch stets perfekt gerüstet

Freitag, 14. Oktober 2016, 16:02 Uhr

Khloé Kardashian weiß, wie man Männer dazu bringt, die Nacht bei sich verbringen zu lassen. Die ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Darstellerin hat enthüllt, dass sie für den Fall der Fälle stets Vorsorge getroffen hat.

Sie gesteht: „Ich bin 24 Stunden am Tag vorbereitet! Ich mag es, wenn ein gewisses Ambiente in meinem Haus herrscht, also habe ich bestimmte Kerzen, die jeden Tag von früh bis spät angezündet sind. Ich habe einen Weinkühlschrank in meinem Schlafzimmer und einen Mini-Kühlschrank, in dem ich Wasser lagere.“

Kokett fügt sie hinzu: „Ich will nicht, dass mein Mann dehydriert, Schätzchen!“ Außerdem verriet die Reality-Queen ihren Fans am Donnerstag (13. Oktober) in einem Post auf ihrer Webseite und App: „Wenn ich mit einem Typen ausgehe, mache ich mir die Haare und trage Make-up auf, um schön auszusehen. Sonst muss ich nicht mehr viel machen, weil ich mir einmal pro Woche die Nägel machen lasse und zur Laser-Haarentfernung gehe.“

Hat die 32-Jährige sonst noch Tipps für den perfekten Date-Abend? „Insgesamt betrachtet mache ich mir einfach mehr Gedanken dafür. Das heißt, ich prüfe zum Beispiel doppelt, dass ich Parfüm aufgelegt habe, bevor ich das Haus verlasse, oder dass meine Handtasche zum Outfit passt“, schreibt die blonde Schönheit und gibt zu: „Normalerweise bin ich zu faul dafür, LOL.“ Mit ihrem derzeitigen Freund Tristan Thompson scheint es dem Star jedenfalls ernst zu sein. Ein Insider hatte gegenüber ‚E! News‘ bestätigt, dass das Paar „exklusiv“ sei und derzeit keine anderen Leute daten würde. Scheint ganz so, als würde derzeit nur ein Mann in den Genuss des erlesenen, eisgekühlten Weines kommen.

Foto: WENN.com