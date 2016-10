YouTube-Star Bibi: Polizei bricht Auftritt in Wien ab

Freitag, 14. Oktober 2016, 14:05 Uhr

Sie gibt Schmink- und Styling-Tipps und hat durch ihren YouTube-Kanal eine riesige Fangemeinde. Jetzt ist ein Auftritt von Internet-Star Bibi außer Kontrolle geraten.

Mehr als 4000 Jugendliche haben bei der Autogrammstunde des deutschen YouTube-Stars Bibi in Wien für einen Tumult gesorgt. Der Auftritt von Bianca Heinicke alias „BibisBeautyPalace“ ist am Donnerstag in einem Möbelhaus außer Kontrolle geraten – die Polizei musste den Auftritt der 23-Jährigen abbrechen.

„Wir wurden erst verständigt, als die Autogrammstunde schon im Gange war“, sagte ein Sprecher am Freitag. 20 Beamte konnten die Fans nicht beruhigten: Hauptsächlich Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren drängten so stark Richtung Bühne, dass sieben von ihnen wegen Atemproblemen betreut werden mussten. Die Beauty-Bloggerin wurde unter Polizeischutz zu ihrem Auto gebracht.

Bibi hat auf der Videoplattform mit ihren Styling- und Schminktipps rund 3,7 Millionen Abonnenten. (dpa/KT)

Credit : Patrick Hoffmann/WENN.com