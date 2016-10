Phil Collins: Seine fetteste Hit-Collection jetzt gewinnen

Samstag, 15. Oktober 2016, 19:08 Uhr

Ein international riesiger Erfolg war die große ‚Take A Look At Me Now‘-Retrospektive, mit der Phil Collins aus einer neuen Perspektive auf seinen Back-Katalog zurückblickte und dafür viel Lob und Anerkennung von den Medien und Fans bekam.

Gleich mehrere seiner Alben kehrten in vielen Ländern daraufhin in die Charts zurück. Mit ‚The Singles‘ wirft der geniale Songwriter und Drummer nun einen konzentrierten Blick zurück auf seine größten Erfolge. The Singles ist jetzt erschienen.Seine Hits durchzogen seine Karriere seit dem überragend erfolgreichen Solo-Single-Debüt ‚In The Air Tonight‘ und brachten Mister Collins allein in England drei Chart-No.-1-Hits und neun Top-10-Hits ein.

In Deutschland platzierte er mit ‚In The Air Tonight‘ und ‚Another Day In Paradise‘ zwei Platz 1-Hits und fünf weitere Top-10-Hits: ‚You Can’t Hurry Love‘ (Platz 3), Against All Odds (#9), ‚A Groovy Kind Of Love‘ (#3), ‚Two Hearts‘ (#3) und ‚I Wish It Would Rain Down‘, die natürlich alle auf ‚The Singles‘ versammelt sind.

Daneben präsentiert das Album zahlreiche weitere Highlights aus der bisherigen Erfolgsgeschichte, zum Beispiel seine erste Grammy-Nominierung ‚I Don’t Care Anymore‘ oder der mit einem Oscar in der Kategorie “Best Original Song” ausgezeichnete Hit aus dem Disney-Tarzan-Kinofilm You’ll Be In My Heart. Viele seiner Songs wurden live zu absoluten Publikumslieblingen, etwa ‚Sussudio‘, ‚Don’t Lose My Number‘ und ‚Something Happened On The Way To Heaven‘.

Alle diese Kompositionen wurden nun auf The Singles in einer 3CD-Box zusammengefasst, die, wie auch schon die Take A Look At Me Now-Retrospektive, unter der Leitung von Nick Davis remastert wurden. Davis arbeitete auch schon an der Box Genesis 1970-1975 mit und erhielt dafür eine Grammy-Nominierung. Auch an allen weiteren Genesis-Retrospektiven war er aktiv beteiligt.

The Singles erscheint in drei Formaten: Die 3CD Deluxe Edition vereint zum ersten Mal 45 Songs, die an verschiedenen Orten der Welt zu Hits wurden und präsentiert sie in chronologischer Reihenfolge. Weiterhin gibt es eine Doppel-CD und eine 4-LP-Box, die jeweils 33 Schlüsselsongs seiner Karriere enthalten. Beide Versionen werden auch digital erscheinen.

Für den Herbst ist auch die englische Version seiner Autobiographie ‚Not Dead Yet: The Autobiography‘ angekündigt – eine Achterbahnfahrt von Collins’ Anfängen als Kinderdarsteller bis zu seiner unglaublichen Chartkarriere als Solokünstler und als Mitglied von Genesis.

Tracklisting der 3CD, chronologisch geordnete Edition

CD1

1. In The Air Tonight

2. I Missed Again

3. If Leaving Me Is Easy

4. Thru These Walls

5. You Can’t Hurry Love

6. I Don’t Care Anymore

7. Don’t Let Him Steal Your Heart Away

8. Why Can’t It Wait ’Til Morning

9. I Cannot Believe It’s True

10. Against All Odds

11. Easy Lover

12. Sussudio

13. One More Night

14. Don’t Lose My Number

15. Take Me Home

CD2

1. Separate Lives

2. A Groovy Kind Of Love

3. Two Hearts

4. Another Day In Paradise

5. I Wish It Would Rain Down

6. Something Happened On The Way To Heaven

7. That’s Just The Way It Is

8. Hang In Long Enough

9. Do You Remember?

10. Who Said I Would

11. Both Sides Of The Story

12. Everyday

13. We Wait And We Wonder

14. Dance Into The Light

15. It’s In Your Eyes

CD3

1. No Matter Who

2. Wear My Hat

3. The Same Moon

4. True Colors

5. You’ll Be In My Heart

6. Strangers Like Me

7. Son Of Man

8. Two Worlds

9. Can’t Stop Loving You

10. The Least You Can Do

11. Wake Up Call

12. Look Through My Eyes

13. No Way Out

14. (Love Is Like A) Heatwave

15. Going Back

Fotos: Warner Music