Alles über Ben Affleck im Thriller "The Accountant"

Sonntag, 16. Oktober 2016, 19:47 Uhr

Am 20. Oktober startet mit ‚The Accountant‘ der neuste Film mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Und die bieten ja in der Regel höchste Unterhaltung.

Der Oscar-Preisträger übernimmt die Titelrolle in dem spannenden Streifen inszeniert von Gavin O’Connor (Das Gesetz der Ehre, Warrior). Weitere Hauptrollen spielen Oscar-Kandidatin Anna Kendrick, Oscar-Preisträger J.K. Simmons, Jon Bernthal (The Wolf of Wall Street), Jean Smart (TV-Serien ‚Fargo‘, ’24‘) und Cynthia Addai-Robinson (‚Star Trek: Into Darkness‘) sowie Jeffrey Tambor (TV-Serie ‚Transparent‘, die ‚Hangover‘-Filme) und der zweifache Oscar-Kandidat John Lithgow (‚Interstellar‘).

Und darum geht’s: Christian Wolff (Affleck) ist ein Mathematik-Fachmann, der mit Zahlen deutlich besser zurechtkommt als mit Menschen. Unter der Tarnung einer kleinstädtischen Steuerberatung arbeitet er als Buchhalter für einige der gefährlichsten Unterweltorganisationen der Welt. Die Steuerfahndungsabteilung des Finanzministeriums unter Leitung von Ray King (J.K. Simmons) kommt ihm auf die Spur – deshalb akzeptiert Christian den Auftrag eines legalen Kunden.

Einer Firma, die Pionierarbeit im Bereich der Robotik leistet: Dort hat nämlich eine Buchhalterin (Anna Kendrick) Unstimmigkeiten in Millionenhöhe entdeckt.

Doch während Christian ins Labyrinth der Buchführung einsteigt und der Wahrheit immer näher kommt, steigt die Zahl der Todesfälle in seiner Umgebung…

