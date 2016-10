Adele will noch ein Kind

Montag, 17. Oktober 2016, 13:30 Uhr

Adele denkt schon über neuen Nachwuchs nach. Die 28-Jährige hat gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Simon Konecki den dreijährigen Sohn Angelo. Dass dieser jedoch schon bald vier Jahre alt wird, verschreckt sie zutiefst.

Bei einem Konzert in Nashville am Samstag (15. Oktober) gestand die ‚Hello‘-Sängerin: „Ich fange gerade an, sehr emotional deswegen zu werden, weil ich finde, dass sie nicht mehr deine Babys sind, wenn sie erst mal vier geworden sind.“ Traurig erklärte die Britin, dass ihr Mutterschoß deshalb „ein bisschen wehtun“ würde. Ihre Gedanken würden sich nur noch um eine Sache drehen: „Ich denke so: ‚Baby, Baby, Baby. Ich brauche ein Baby, brauche ein Baby.'“

Trotzdem versicherte sie ihren Fans: „Ich bin nicht schwanger. Ich werde bis zum Ende der Tour nicht schwanger werden.“ Noch vor kurzem hatte sich das ganz anders angehört: Im Juli hatte die Chartstürmerin bei einem Auftritt in Minnesota gesagt, dass sie im Moment keine Lust auf weiteren Nachwuchs habe: „Ich glaube nicht, dass ich noch ein Kind haben kann. Ich meine, theoretisch kann ich. Aber ich denke nicht, dass ich zwei will.“

