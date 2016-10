Hilary Duff: Beziehung mit Personal Trainer offiziell

Montag, 17. Oktober 2016, 17:42 Uhr

Gerüchte über eine mögliche Beziehung von Popstar Hilary Duff (29) mit ihrem Fitness-Trainer Jason Walsh gab es schon seit letztem Jahr. Am Sonntag (16. Oktober) machte die Sängerin ihre neue Liebe mit einem romantischen Kuss-Foto auf Instagram endlich offiziell.

Das Schwarz-Weiß-Bild kommentierte sie zudem noch mit „Kinderfreier Abend mit J.“ Im Juni hatte bereits ein angeblicher „Insider“ angedeutet, dass zwischen ihnen wirklich etwas laufen könnte. Zu dieser Zeit waren die Zwei schon mehrfach zusammen beim Trainieren, in Clubs und beim gemeinsamen Abendessen in diversen Restaurants gesichtet worden.

Anzeige

Der Alleswisser verriet dann auch gegenüber ‚E! News’, dass die beiden, die zunächst eine normale Freundschaft verband, sich auf eine sogenannte „Beziehung ohne Verpflichtung“ geeinigt hätten. Letzten Monat äußerte sich Hilary Duff zu einer Frage nach ihrem möglichen Freund in einem Interview noch so: „Wir kennen uns bereits eine lange Zeit und er ist ein toller Kerl und wir haben eine Menge Spaß zusammen. Es ist schön, diese Aufregung in meinem Leben zu haben.“

Mehr zu Hilary Duff: „Meine Haare sollten die Farbe des Meeres haben“

Glaubt man dem intimen Instagram-Schnappschuss, scheint sich da ja mittlerweile noch ein bisschen mehr getan zu haben. Und aus der „Beziehung ohne Verpflichtung“ ist dem Eindruck nach mittlerweile eine „mit Verpflichtung“ geworden…(CS)

Foto: Instagram