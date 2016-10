Robbie Williams: Alles Songs des neuen Albums hier zum Reinhören

Montag, 17. Oktober 2016, 16:10 Uhr

Um die Vorfreude auf das neue Studioalbum von Robbie Williams, das am 4. November 2016 erscheinen wird, weiter zu steigern, können die Fans und solche, die es vielleicht noch werden wollen, bereits jetzt in alle neuen Tracks von ‚The Heavy Entertainment Show‘ via Album Sampler reinhören.

Bislang veröffentlichte Robbie elf Nummer-Eins-Alben in Folge in Großbritannien, was zuvor lediglich Elvis Presley gelungen war. Sein letztes Solo-Nummer-Eins-Album „Swing Both Ways“ war außerdem das tausendste Nummer-Eins-Album in der Geschichte der britischen Charts.

In Deutschland erreichten die letzten acht Studioalben die Spitze der Offiziellen Charts, außerdem zwei Greatest Hits- und ein Live-Album. Die neuen Songs entstanden in Zusammenarbeit mit Guy Chambers, John Grant, Rufus Wainwright,Brandon Flowers (The Killers), Ed Sheeran und Stuart Price – und, quasi von „oben“, Serge Gainsbourg und Sergei Prokofjew.

