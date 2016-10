Verlosung: Russell Crowe und Ryan Gosling sind "The Nice Guys"

Montag, 17. Oktober 2016, 17:20 Uhr

Shane Black, bekannt als Autor der „Lethal Weapon“-Reihe und Regisseur von „Kiss Kiss Bang Bang“ und „Iron Man 3“, beweist mit „The Nice Guys“ erneut sein Faible für charismatische Detektiv-Duos, die erst aneinandergeraten und sich dann beim Kampf gegen einen übermächtigen Gegner zusammenraufen.

Schrill-bunte Klamotten, ein fetziger Soundtrack und wilde Verfolgungsjagden in coolen Schlitten vermitteln perfekt Look & Feel der Siebziger Jahre. In der rasanten Krimi-Komödie haben die beiden Hauptdarsteller Russell Crowe („Gladiator“, „A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn“) und Ryan Gosling („Drive“, „Only God Forgives“) sichtlich Spaß daran, ihr komisches Talent mit jeder Menge Dialogwitz und Situationskomik unter Beweis zu stellen.

Tatkräftig unterstützt wird der hochkarätige Cast durch Oscar-Gewinnerin Kim Basinger, die seit „L.A. Confidential“ zum ersten Mal wieder zusammen mit Russell Crowe vor der Kamera steht. Daneben glänzen Jungschauspielerin Angourie Rice, Matt Bomer („Magic Mike XXL“), Margaret Qualley (HBOs „The Leftovers“) und Keith David („Cloud Atlas“).

Und darum geht’s: Privatdetektiv Holland March und Auftragsschläger Jackson Healy haben wenig gemeinsam: Bis sich beide in den Fall der vermissten Amelia, der Tochter der Bezirksrichterin von L.A., verstrickt sehen. Dann passiert auch noch ein Mord an einem Porno-Star, der scheinbar erst einmal nichts mit der Sache zu tun hat. Umständehalber zur Zusammenarbeit gezwungen, streifen sie mit Marchs pubertierender Tochter Holly durch die Stadt, um verworrenen Hinweisen auf den Grund zu gehen. Bald führt sie Amelias Spur zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Verschwörung, die beide zum Ziel von skrupellosen Profikillern werden lässt …





Fotos: Concorde