Joko und Klaas mit ihrer Version des Clubhits "Stoff und Schnaps"

Dienstag, 18. Oktober 2016, 19:14 Uhr

Joko und Klaas haben gestern bei ‚Circus Halligalli‘ ihre eigene Version des Elektro-Gassenhauers „Stoff & Schnaps“ veröffentlicht. Und er steht dem niederländischen Original (Hier zu sehen) in nichts nach.

Mit ‚Stoff & Schnaps‘ polarisieren die beiden Niederländer Lil Kleine & Ronnie Flex momentan nicht nur in ihrem Heimatland. Auch in Deutschland hat es der Hit bereits in die Charts geschafft. Kein Wunder also, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die zwei Musiker in ihre ProSieben-Show eingeladen haben.

Dort gaben Lil Kleine & Ronnie Flex ihre besondere Mischung aus Hiphop und Dance zum Besten – und machen die Telefonzelle unsicher. Inspiriert von dem eingängigen Track zeigen Lil Klaas & Joko Flex in der Sendung zudem ihre ganz eigene Version von „Stoff &“Schnaps“: Unter dem Titel „Stift & Block“ gibt’s quasi die Spießer-Version des Hits zu hören – inklusive niederländischem Akzent, Auftritt von Palina Rojinski und großartigem Video. Besser geht’s nicht!

In Holland hat der Track mittlerweile über 12 Tsd. Downloads und 17 Mio. Streams. Der Track hält sich dort ganze 4 Wochen auf Platz 1 der offiziellen Charts. In Belgien ebenfalls auf Erfolgskurs: 12. Tsd. Downloads und 1.7 Mio. Streams. In den 18 Wochen in denen sich der Track in den Charts hält, platziert er sich zwischenzeitlich in der Top 3. Das Video verzeichnet bis heute über 23 Mio. Aufrufe und kann hier angeschaut werden. Neben diversen Remakes und Remixen, veröffentlichen die beiden am 8. Juli eine offizielle deutsche Version des Songs unter dem Titel „Stoff & Schnaps“. Die Single wurd in Holland mit 5-fach Platin ausgezeichnet.