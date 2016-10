Shrek kommt zurück!

Dienstag, 18. Oktober 2016, 22:17 Uhr

Mike Mitchell und Walt Dohrn werden ‚Shrek 5′ realisieren. Der ‚Trolls‚-Regisseur und sein Co-Gehilfe verrieten im Rahmen der Pressetour ihres neusten Films, dass es für eine Fortsetzung der Geschichte um den grünen Oger bereits ein Drehbuch gebe.

Das Skript stammt von Michael McCullers, der sich bereits für ‚Austin Powers‘ verantwortlich zeigte. Mitchell erklärte, es sei eine „ziemlich gute Geschichte“. So habe der Autor „eine großartige Idee gehabt, die nun entwickelt wird“. Dass Mitchell im Regiestuhl Platz nimmt wird wohl nicht zur Debatte stehen. Wieder wird ‚Dreamworks Animation‘ die Produktion übernehmen. Allerdings soll auch ein weiterer Animationskopf auf demselben Hause eine Schlüsselrolle übernehmen und zwar Chris Meledandri.

Der hatte ‚Ich – Einfach unverbesserlich‘ ins Leben gerufen, sowie die berühmten Minions kreiert. Er soll nun dazu auserkoren worden sein, Shrek wiederauferstehen zu lassen und weitere Franchise-Filme aus dem Ärmel zu schütteln. Am 20. Oktober startet zunächst ‚Trolls‘ in den deutschen Kinos. McCullers schrieb zuletzt die Komödie ‚The Boss Baby‘, dieser startet am 20. April nächsten Jahres.

Fotos: WENN.com