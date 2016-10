Adele: Pinkes Konfetti zum fünften Hochzeitstag

Mittwoch, 19. Oktober 2016, 15:12 Uhr

Popstar Adele (28) erhielt am Montag (17. Oktober) bei ihrem Konzert in Nashville, Tennessee eine ganz besondere Liebesüberraschung. Ihr Freund Simon Konecki ließ zu ihrem gemeinsamen fünften Jahrestag nämlich pinkfarbenes Konfetti über sie regnen.

Er ersetzte damit den üblichen weißen Konfetti, den die Sängerin sich immer für das Ende ihrer Shows vorbehält und auf dem normalerweise Songtexte zu finden sind. Dem aber nicht genug: Das Papier hatte es nämlich im wahrsten Sinne des Wortes in oder eher „auf“ sich. Darauf standen nämlich süße handgeschriebene Liebesbekundungen wie „Froher Jahrestag“, „Du bist ein Engel“ und „Liebe dich [für] lange Zeit“. Die dazugehörigen Herzchen fehlten natürlich auch nicht, wie diverse Twitter-Bilder von Fans der Sängerin beweisen. Romantik ist also offensichtlich doch noch nicht tot!

Die 28-Jährige selbst unterbrach dann kurz ihre Performance von „Rolling in the Deep“, um den Konzertbesuchern zu erklären: „Es gibt heute Abend pinkes Konfetti!“ Diese zeigten sich später in den sozialen Medien auch ganz hingerissen von der süßen Geste von Simon Konecki, mit dem Adele bereits den dreijährigen Sohn Angelo hat. Die Musikerin verriet übrigens erst zwei Tage zuvor bei einem Konzert in Nashville, dass sie ein weiteres Kind möchte. Nachdem ihr erster Nachwuchs schon fast vier Jahre alt sei, werde der Wunsch immer größer. Sie erklärte: „Ich fange gerade an, sehr emotional deswegen zu werden, weil ich finde, dass sie nicht mehr deine Babys sind, wenn sie erst mal vier geworden sind.“

Ihre Gedanken würden sich dann auch nur noch auf eine Sache konzentrieren: „Ich denke so: ,Baby, Baby, Baby. Ich brauche ein Baby, brauche ein Baby.“ Sie sei aber noch nicht schwanger, wie sie ihren Fans versicherte. Und das wolle sie auch noch nicht „bis zum Ende der Tour“ werden, so die Sängerin. Diese dauert noch bis zum November an.

Ob Adele danach in Kürze ihre Fans mit einer frohen Botschaft beglücken wird? Man wird sehen… (CS)